İkizler – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Mart'ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle yalnız olanlar için söylüyorum yabancı uyruklu kişilerle flörtlere girişebilirsiniz veya sizden uzakta oturan hatta farklı şehirde ikamet eden biri de olabilir. Bir diğer olası etkisi ise birbirinden keyifli seyahatlerin gündeme gelmesi olabilecektir, akrabalarınızdan güzel haberler alabilirsiniz, yine eğitimle ilgili konularda destekleyici etkiler devrede olacaktır. Yurt dışı ile ilgili meseleleriniz sorun çıkmadan hallolabilecektir.

5 Mart'ta ise Merkür Balık burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. 10. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Merkür'ün bazı minik uyarılar var, mesela iş değiştirme planlarınızı ertelemeniz, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sözleşme imzalayacaksanız eğer maddeleri dikkati bir şekilde okumalısınız. Üstlerle iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, kalabalık gruplar ve topluluk önünde kendimizi ifade ederken zorlanabilir, işle ilgili beklediğiniz ödül veya başarılarda gecikme olabilir, işinizle ilgili yazışmalarda dikkatli olmalı, özellikle üstlerinizle olan yazışmalar farklı yerlere gidebilir. Eski iş yeri yöneticileriniz ile de bir araya gelebilirsiniz. Bir de en olası etkisi bilgi hırsızlığının artmasıdır. 6 Mart'ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Eğer maddi dünyaya çok sıkı bir şekilde bağlı iseniz, maddeye fazla önem veren biri iseniz Uranüs bu konularda sizlere bazı kayıpları ve kaotik durumları getirebilir. Eğer hayatın daha manevi kısımları ile ilgili iseniz, daha çok okuma ve araştırmaya yönelik iseniz Uranüs sizlere zihinsel anlamda farklı kapılar açacaktır. Her halükarda Uranüs burada bilinçaltı ile ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Kontrolün çok fazla sizlerde olmadığı sürpriz gelişmeler meydana gelebilir. Uyku düzeninizde bir takım değişiklikler olabileceği gibi, kendinizi hem sağlıkla hem de manevi anlamda rahatlatmanın değişik, farklı yollarını arayabileceksiniz. Uranüs'ün etkilerini ilerleyen aylarda daha etkin bir şekilde hissedeceksiniz ve zaten ilerleyen zamanlarda bu konudan sizlere daha ayrıntılı bahsediyor olacağım.

6 Mart'ta bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda! Ev iş arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. Yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Balık burcundaki Yeni Ay ile kariyerinizle ilgili konularda daha fedakar ve özverili olmanız gerekebilir. Ya da yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir iş potansiyeli ile de karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konularda sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. 20 Mart'ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Güneş'in de 11. eve girmesi ile beraber önümüzdeki bir aylık süreçte odaklanacağınız konular, hedefleriniz, sosyal ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız olacak. Onlardan rahatça destek görebileceksiniz tabii bencilce yaklaşımlar sergilemediğiniz sürece. Organizasyonların davetlerin aranan kişisi siz olacaksınız. Daha çok sosyalleşecek, partiler, düğünler, konserler, aktivitelerde, kalabalık gruplarla geçebilecek zamanınız.

21 Mart'ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Dolunay'ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. 26 Mart'ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde iş ve kariyerinize yönelik konularda keyifli bir sürece giriyor olacaksınız. Daha yaratıcı olabilecek, kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabilecek, daha popüler ve göz önünde olacaksınız. Size yardımcı olabilecek kişilerle bir araya gelebileceksiniz. Sanatsal aktivitelere katılabilir, sanat ve yaratıcılıkla ilgili bir konuda önemli deneyimler yaşanabilir bu süreçte. Eğer ki yalnızsanız iş vasıtası ile tanıştığınız bir müşteriniz veya iş yerinde farklı departmanda olan biri ile aranızda romantik bir etkileşim olabilir. Bu dönem işinizden, işinizle ilgili koşullardan keyif alabilir, memnuniyet seviyeniz artabilir. Yurt dışı bağlantılı kazançlı işler gündeme gelebilir. İş ve kariyer konusunda şanslı etkiler altında olacak, sizi mutlu edecek bir iş bulacaksınız belki de.

31 Mart'ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Şimdi bu etkinin önce negatif taraflarından bahsetmek istiyorum; öncelikle kazalara, çarpmalara, sakarlıklara, düşmelere daha açık olacaksınız, çünkü daha acele hareket edeceksiniz. Bir de kararsızlık, iki şey arasında gidip gelme durumu daha çok hayatınıza ön plana çıkabilir. Tamam şimdi işin iyi tarafından bakalım, Mars hayatınıza hareket ve canlılık getirecek, bir süredir çünkü buna ihtiyacınız vardı. Yeni başlangıçlar yapmak, adımlar atmak için gerekli motivasyon ve gücü bulabileceksiniz. İletişim yeteneklerimiz sayesinde bir çok problemin üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Libidonuzda hissedilir bir artış gerçekleşebilir.