İkizler – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Mart’ta Venüs, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 3 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs yaşamınızda çok da etkin olarak görünmeyecek bir alana geçiş yapacak. Eğer ilişkiniz varsa gereksiz kaprisler, arızalar yüzünden bir takım sorunlar nüksedebilir. Eğer hayatınızda biri yoksa da bu dönem çok keyifli ilişkilere çekilemeyebilirsiniz. Genel olarak çevrenizin onaylamayacağı ilişkiler olabilir bu. Ama bu etki ile süper yaratıcı olabilir, güzel çalışmalar koyabilirsiniz ortaya. Bir de paranızı gereksiz yerlere harcama eğiliminiz artabilir. Estetik operasyonlar için de pek uygun bir süreç değildir. Pahalı eşyalar almak, gardırop yenilemek, yeni eşyalar almak içinde.

9 Mart’ta ise Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay ev, yuva, aile, yerleşim, kökler, gayrimenkul konular, toprak, arsa, arabayı sembolize eden bir alanda meydana gelecek. Evinizde şöyle bir detaylı temizlik yapmak, köklerinizi araştırmak, aile büyükleriniz ile bir araya gelmek için harika! Evinizi, yaşadığınız alanı düzenlemek, tertiplemek, elden geçirmek, bakım ve onarım gerektiren noktaları halletmek için de gökyüzü destekleyici olacaktır. Ailenize karşı veya aynı evi paylaştığınız kişilere karşı biraz daha az eleştirel olmaya dikkat ederseniz iyi olur. Veya en azından eleştirilerinizi ifade ederken kalp kırmamaya özen gösterin. Dolunay Neptünyen olduğundan, evinizin su borularına, tesisatına dikkat edin, arıza çıkarabilirler. Ya da diyelim ki yeni bir yer satın alacaksınız, alacağınız yerin tesisatını bir ustaya göstermeden, kontrol etmeden almayın. Aile içinde yanlış anlamalardan doğan anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Bir de bu Dolunay zamanı evinizi yeniden düzenlemek, boyamak, evin şeklini, görüntüsünü değiştirmek, evinize yeni eşyalar, mobilyalar almak için de uygun bir zamanda olacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgilenmek, sağlıklarına özen göstermek, zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir.

20 Mart’ta ise Güneş, artık Koç burcuna geçiş yaparak bir aylık yeni seyahatine başlayacak. Önümüzdeki bir aylık süreçte odaklanacağınız konular, hedefleriniz, sosyal ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız olacak. Onlardan rahatça destek görebileceksiniz. Tabii bencilce yaklaşımlar sergilemediğiniz sürece. Organizasyonların davetlerin aranan kişisi siz olacaksınız. Daha çok sosyalleşecek, partiler, düğünler, konserler, aktivitelerde, kalabalık gruplarla geçebilecek zamanınız. 22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak, zira Retro yani geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi ise 30 Eylül’e kadar sürecek. Geri hareket ettiği süreçte 8. evinizde geri gitmeye başlayan Satürn, ödemeler konusunda sizi bir parça sıkıntıya sokabilir. Ödeme yapmanız gereken yerler ve ödemelerde gecikebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızdan finansal anlamda destek görmek biraz zorlaşabilir. Başvurduğunuz kredileri dilediğiniz miktarlarda alamayabilir veya bazı koşullar öne sürebilirler. Tazminat, vergi, burs, nafaka, prim ödemeleri gibi konularda gecikmeler yaşanabilir.

31 Mart’ta ise Mars, Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars, sizleri geleceğe yönelik hedefleriniz konusunda hem destek hem de girişim sağlayabileceğiniz koşulları sunacaktır size. Bu dönem bazı seyahatler gündeme gelebilir. İdealleriniz için destek alacağınız kişilerle ilişkilerde dikkatli olmakta yarar var. Mücadele ve girişim iyidir güzeldir ama yanında amorti agresyon da gelebilir ve tüm dengeleri bozabilir. Eğitim, yayıncılıkla ilgili konularda gelişmeler çok daha hızlı olabilir