İkizler – Mayıs Aylık Burç Yorumu

Mayıs ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Sağlığınız, günlük işleriniz ve çalışma ortamınız bu Dolunay konuları arasında. Yeni bir diyet veya spor programına başlamak için hazırlıklar yapabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda yenilikler meydana gelebilir. Daha çok çalışmanız gerekebilir. Yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Check-up için de harika zamanlar. Yeni müşterileri yeni iş anlaşmaları olabilir. Zekanızla iş ortamınızla ilgili, krizi çok güzel bir şekilde yönetebileceksiniz. Fakat aile içinde veya oturduğunuz apartmanda eleştiri düzeyini iyi ayarlayın, kimsenin kalbini kırmayın.

12 Mayıs’ta ise Merkür burcunuza geçiş yaparak 29 Mayıs’a kadar seyahat edecek. Bu sizler için harika bir haber, lakin Merkür yönettiği burçtayken sizleri yarı yolda bırakmaz. Hayatınıza zihinsel anlamda hız ve çabukluk geliyor, önemli anlaşmalar, sözleşmeler, toplantılar, fikir alışverişleri ve seyahatler ön planda olmaya başlıyor. Yeni şeyler öğrenmek için ideal zamanlar. Teknoloji ile daha çok iç içe olabilirsiniz. İşi ticaretle ilgili olanlar için güzel zamanlar. Daha esprili ve nüktedan olabileceksiniz. Zihninizde bir sürü yeni projeler, fikirler belirebilir. 13 Mayıs’ta da Venüs burcunuzda geri hareket etmeye başlayacak ve 26 Haziran’a kadar burcunuzda geri hareket etmeye devam edecek. Bu zaman aralığında eskiye doğru bir dönüş yaşamak isteyebilirsiniz. Eski sevgililerinizi arayabilir, eski dostlar ve eski arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bu dönem estetik, güzellik, yatırım için uygun bir zaman dilimi değildir, özellikle de sizin için. Yeni başlayan ilişkiler sorunlu, problemli, bilginin saklandığı, kafanızın karıştığı bir dönem olabilir sizler için. Bu dönemde yapma ihtimaliniz olan diyetten de çok fazla verim alamayabilirsiniz. Kadınlarla iletişim kurmak ve anlaşmak bu dönem pek kolay olmayabilir. 13 Mayıs’ta ise Jüpiter, Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta geri hareket edecek. Özellikle finansal konular, ödemeler, borçlar, alacak verecek konularında işler askıya alınabilir, gecikmeler söz konusu olabilir. Fırsat olarak göreceğiniz bir yatırımın aslında uzun vadede pekte fırsat olmadığının farkında varabilirsiniz. 22 Mayıs’ta ise burcunuzda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay sizin burcunuzda olacağı için çok daha fazla öneme sahip. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var.