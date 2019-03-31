İkizler – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Nisan'da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay dönemi özellikle arkadaşlıklar, dostluklar alanınızda etkin olacak. Onlarla hızlıca ortaklaşa bir takım işlere girişebilirsiniz. Farklı, daha önce hiç girmediğiniz ortamlara girebilir, yenilikçi, sıra dışı, orijinal kişilerle tanışabilir, yaşamınıza dahil edebilirsiniz. Özellikle sosyal medya üzerinden irtibat halinde olduğunuz kişilerle görüşebilir, bir araya gelebilirsiniz.

17 Nisan'da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri daha aktif, dışa dönük, eğlenceli ve hareketli yapabilecektir. Özellikle sosyal çevrenizde, arkadaşlarınız arasında fikirleriniz ile oldukça ön plana çıkabilecek, sözü dinlenen kişi olabileceksiniz. Arkadaşlarınızda fikirsel anlamda destek olmanız gerekebilir. Arkadaşlarınızı organize etme görevi size kalabilir bu hafta itibari ile. Özellikle sizden yaşça küçük kişilerin sorunları ile ilgilenmeniz gerekebilir. Yalnız zaman zaman arkadaşlarınızdan bencil olduğunuz yönünde eleştiriler alabilir, kendi fikirlerinizi baskıcı bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Yeni çevrelere girebilir, yeni insanlarla bol bol tanışabilirsiniz.

19 Nisan'da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte finansal konularla ilgili bir süredir yaşadığınız sıkıntıların sonuna gelmiş olacaksınız. Özellikle akıllıca çözümler getirerek ve iletişim yeteneklerinizi kullanarak güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Yalnız yakın çevrenizle ilişkilerde dikkatli olmanızda yarar var, yine kardeşler..vs onların hayatlarına dair bir takım gelişmeler can sıkıcı olabilir. Dolunay aşk evinizde gerçekleşeceği için, eğer hayatınızda biri yok ise sizi çok heyecanlandıracak, romantik, sevgi dolu bir aşka yelken açabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı yakalama şansı oldukça yüksek, sinema, radyo, televizyon, sahne ile ilgili işler yapıyorsanız eğer bu hafta bu konularda daha şanslı olabileceksiniz. 20 Nisan'da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Süper sosyal olabileceğiniz, arkadaşlık ilişkilerinizde canlanma meydana geleceği, partilerin, davetlerin aranan ismi olabileceksiniz. Bazılarınız sosyal yardımlaşma kulüplerinde aktif görevler alabilecekken, bazılarınız ise iş hayatından kazandıkları gelirleri arttırmanın yollarını arayacaklar.

20 Nisan'da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bu dönem dinlenme, kabuğunuza çekilme ve önümüzdeki sürece hazırlık dönemi olacak sizler için. Daha içe dönebilir, yalnızlık ihtiyacınız artabilir, yaşamda daha çok geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu dönem yaşama karşı aktif katılımcı olmak yerine, biraz daha geri planda izleyici konumda kalmak size çok daha iyi gelecektir.

30 Nisan'da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül'e kadar devam edecek. 8. evinizde geri gitmeye başlayan Satürn, ödemeler konusunda sizi bir parça sıkıntıya sokabilir. Ödeme yapmanız gereken yerler ve ödemelerde gecikebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızdan finansal anlamda destek görmek biraz zorlaşabilir. Başvurduğunuz kredileri dilediğiniz miktarlarda alamayabilir veya bazı koşullar öne sürebilirler. Tazminat, vergi, burs, nafaka, prim ödemeleri gibi konularda gecikmeler yaşanabilir.