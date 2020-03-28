İkizler – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

4 Nisan itibari ile Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar İkizler burcunda seyahat edecek. Öncelikle ileri gittiği süreç içinde öncelikle fiziksel olarak daha güzel görünmek için minik çaplıdan büyük çaplıya türlü oluşumlar içine girebilirsiniz. Bu estetik olur, ameliyat olur, saç boyama olur, stil değiştirmek olur, buna siz karar vereceksiniz! Yapacağınız her adım sizi daha da güzelleştirecektir emin olabilirsiniz. Bunun yanı sıra evet tahmin ettiğiniz gibi aşkı kendinize daha hızlı bir şekilde çekebileceksiniz, yeni ilişkilere yelken açabilir, daha flörtöz olabilirsiniz, bu sürecin tadını çıkartın, kendinizi bol bol şımartın. Yaşamdan çok daha fazla zevk alabileceğiniz koşullar oluşacaktır sürekli.

8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. 11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri daha aktif, dışa dönük, eğlenceli ve hareketli yapabilecektir. Özellikle sosyal çevrenizde, arkadaşlarınız arasında fikirleriniz ile oldukça ön plana çıkabilecek, sözü dinlenen kişi olabileceksiniz. Arkadaşlarınıza fikirsel anlamda destek olmanız gerekebilir. Arkadaşlarınızı organize etme görevi size kalabilir bu hafta itibari ile. Özellikle sizden yaşça küçük kişilerin sorunları ile ilgilenmeniz gerekebilir. Yalnız zaman zaman arkadaşlarınızdan bencil olduğunuz yönünde eleştiriler alabilir, kendi fikirlerinizi baskıcı bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Yeni çevrelere girebilir, yeni insanlarla bol bol tanışabilirsiniz.

19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bu dönem dinlenme, kabuğunuza çekilme ve önümüzdeki sürece hazırlık dönemi olacak sizler için. Daha içe dönebilir, yalnızlık ihtiyacınız artabilir, yaşamda daha çok geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu dönem yaşama karşı aktif katılımcı olmak yerine, biraz daha geri planda izleyici konumda kalmak size çok daha iyi gelecektir. 23 Nisan’da ise Boğa burcunda Uranüs etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Planlarınızı, düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmayabilirsiniz. Gizli ilişkiler, saman altında su yürütürcesine planlar gündemde olacak. Yine bu günlerde yalnız kalmak isteyebilir, kabuğunuza çekilmek isteyebilir, kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bu Yeni Ay zamanı, finansal anlamda bir engeli aşmak, krizi yönetmek için finansal anlamda daha rahat ve kolay bir şekilde destek bulabileceksiniz. Bu gizli, el altından bir destek olabilir. Bu Yeni Ay zamanı işin içinde hem Uranüs hem de Satürn olduğu için önemli. Hafta boyunca sağlığınıza özen göstermeniz gerek. Beklenmedik, ani rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Özellikle boyun, boğaz, ses telleri, endokrin sistemi ile ilgili olabilir. İçsel olarak sizi huzursuz eden konularla ilgili destekler alabilirsiniz. Hafta boyunca kredi işlerini araştırabilir, yatırım konularına göz atabilirsiniz. Ekonomik olarak atacağınız adımlar gizlilik içinde olacaktır.

“Lütfen sizin ve başkalarının sağlığı için evlerinizde kalın.”