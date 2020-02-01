İkizler – Şubat Aylık Burç Yorumu

Şubat ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim odağınız, zihniniz daha çok iş ve kariyerle ilgili konular için çalışmaya başlayacak. Yeni iş teklifleri, iş projeleri gündeme gelebilir. Bu dönem iş konularında kafanızı toplamanız zorlaşabilir, zihniniz sürekli dalgın olabilir. İş bulmak için ideal bir dönemdir sizler için.

8 Şubatta ise ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 5 Mart’a kadar seyahat edecek. Süper sosyal olabileceğiniz, arkadaşlık ilişkilerinizde canlanma meydana geleceği, partilerin, davetlerin aranan ismi olabileceksiniz. Bazılarınız sosyal yardımlaşma kulüplerinde aktif görevler alabilecekken, bazılarınız ise iş hayatından kazandıkları gelirleri arttırmanın yollarını arayacaklar. 9 Şubat’ta ise 20. derece Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay’ın odaklanacağı konular eğitimle ilgili konular, kardeşler, yakın çevreniz, seyahatler, komşuluk ilişkileri, kuzenler ile ilgili konular olacaktır. Öncelikle Dolunay ile birlikte spontane, plansız bir tatile çıkabilirsiniz. Yaratıcılıkla ilgili, hobiniz olan bir konuda eğitim almaya da karar verebilirsiniz. İş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. İnternet üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilir, sosyal ağlar üzerinde daha aktif çalışmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir, web sitesi veya blog açabilirsiniz.

16 Şubat’ta ise Mars, 31 Mart’a kadar Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak. Başkalarına ait finansal konular, krediler, miraslar, burslar, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgili daha kontrollü, sonuç elde edebilmek için daha hırslı davranabileceksiniz bir süre. Bu konularla ilgili zaman zaman stres yaratan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bir yatırım için kredi araştırması içine girebilirsiniz, ev almak, iş yeri açmak gibi bir durum için olabilir bu. Yalnız miras veya nafaka ile ilgili konularda koşullar ilk etapta gergin ve sınırlarınızı zorlayıcı bir etki yapsa da koşullar lehinize dönecektir. Bu dönem eşiniz veya ortağınız daha çok para kazanabilmek uğruna çok daha fazla çaba sarf edebilir, yapılan işler için daha çok emek verebilirler. 17 Şubat’ta ise Merkür'ün üç hafta sürecek olan geri hareketi başlıyor. 10. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Merkür'ün bazı minik uyarıları var! Mesela iş değiştirme planlarınızı ertelemeniz, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sözleşme imzalayacaksanız eğer maddeleri dikkati bir şekilde okumalısınız. Üstlerle iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, kalabalık gruplar ve topluluk önünde kendimizi ifade ederken zorlanabilir, işle ilgili beklediğiniz ödül veya başarılarda gecikme olabilir, işinizle ilgili yazışmalarda dikkatli olmalısınız. Özellikle üstlerinizle olan yazışmalar farklı yerlere gidebilir. Eski iş yeri yöneticileriniz ile de bir araya gelebilirsiniz. Bir de en olası etkisi bilgi hırsızlığının artmasıdır. 23 Şubat’ta 4. derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev ve iş arasında ki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.