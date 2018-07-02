İkizler – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

10 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar ev, yuva, aile ve yerleşime ait konularda keyifli ve destekleyici etkiler altında olacağınıza işarettir. Aile içinde olası sorunlara daha hızlı bir şekilde çözüm bulabilir, evinizi, yaşadığınız yeri güzelleştirmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz.

Dekoratif değişiklikler, boya, badana gibi işlere girişebilirsiniz. 27 Temmuz'da 4 derece Kova burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulma yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, eğitim, inançlar, hukuksal konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma etkisi ile iş konusunda önemli ve heyecan verici seyahatlere çıkmanız gerekebilir. Uzunca bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk size özellikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda elinizi güçlendirecek bir durum yaratabilir ya da çok umut ettiğiniz bir konuya daha da yaklaşabilirsiniz. Eğer ki elinizde bir süredir yazdığınız ve biriktirdiğiniz yazılarınız var bir yayın evi arayışı içindeyseniz, işte bu tutulma sizi bir yayın evi ile yollarınızı kesiştirebilir. Yeni bir marka yaratmak, patent işlerine girişmek, web sitesi açmak için de fırsatlarınız olacaktır. Eğitimle ilgili de radikal kararlar verebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeniden üniversite okumaya karar verebilir ya da yarım bıraktığınız bir eğitime dönmek isteyebilirsiniz.

Bu dönem dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan beklenmedik sürpriz destekler görebilirsiniz. Eğer bir davanız var ise size fayda sağlayacak şekilde ilerlemeye başladığına şahit olabilirsiniz. Tutulma etkisi ile eğer ki bir iş arayışınız var ise çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz ve buna arkadaşlarınızdan biri vesile olabilir.