İkizler – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... İkizler burcunu bu ay neler bekliyor?

2 Temmuz'da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu nispeten iyi bir haber çünkü uzun süredir, gelen para gidiyordu, finansal anlamda daha fazla mücadele, stresli bir süreçti, ama bu dönem bitti. Şimdi iletişim, eğitim ve seyahatler için mücadele ve efor zamanı. Yalnız 17 Ağustos'a kadar lütfen trafikte daha dikkatli olun, aracınızın bakımınızı, ıvırını, zıvırını aksatmayın. Kazalara karşı dikkat edin, hem trafikte hem iletişimde!

2 Temmuz'da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu tutulma sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu tutulma sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Tutulma zamanı belki de önümüzdeki dönemde yapacağın yeni iş veya projenin denemelerini yapabilirsin.

3 Temmuz'da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar finansal konularda kazançlarınızı daha rahat bir şekilde arttırabilecek, gelirler elde edebilecek, kazançlarınızı daha rahat yönetebileceksiniz. Yine bazılarınız ev ve yerleşimle ilgili konularda harcamalar yapabilir, hatta alım veya satım, kiralama konularını da kapsayabilir. 8 Temmuz'da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. Her türlü iletişim aracını kullanırken dikkatli olmanız konusunda uyarılarda bulunmakta, yanlış kişilere, yanlış mesajlar, mailler gitsin istemezsiniz. Bilgi yanlışlıkları ortaya çıkabilir, bilgiler karışabilir. Bu etki aynı şekilde kardeşler ve komşularınızla ilişkilerde de aksaklıklar ve yanlış anlamalar oluşturabilir. Seyahat planları olanlar, seyahat öncesi ve bilet bavul kontrollerini dikkatli bir şekilde yapmalarını önerebilirim, yanınıza aldığınızı sandığınız bir şeyleri almadığınız için keyfiniz kaçabilir, özelikle bu gerileme döneminin favorisi bavulların kaybolmasıdır. Bu yüzden bagaj fişinize sahip çıkmalısınız ki sonradan zor duruma düşmeyin. Kısacası ne kadar iyi organize o kadar iyi Merkür Retrosu. Merkür gerilerken başladığınız eğitimleri yarıda bırakabilir, okumaya başladığınız kitapları bitirmekte zorlanabilir veya içeriğini hemen unutabilirsiniz.

23 Temmuzda Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular iletişim, bilgi alışverişleri, seyahatler, yakın çevre ilişki olacaktır. Bu konular üzerinde daha hakim olacak ve olayları isteğiniz doğrultusunda yönlendirebileceksiniz. 28 Temmuz'da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Evet sizler için keyifli bir dönem başlıyor, tam tatil planları yapabilir, seyahatler organize edebilirsiniz. Tatilinizi organize edin, biletlerinizi alın, web sitenizi açın, bloğunuzu açın, önemli anlaşmalarınızı yapın, imzalarınızı atın. Biliyorum ki bir süredir ateş topu gibisiniz, stresli, gergin, sürekli bir şeylerle boğuşarak geçiriyorsunuz günlerinizi, daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor bir şeyleri elde edebilmeniz için. Bu hafta bu yorgunluğun son demlerini yaşayacaksınız, bir sonraki hafta adeta üzerinizden yük kalkmış gibi hissedeceksiniz. En azından sürekli dikenlerini batırmaya hazır kirpiler gibi dolaşmayacaksınız ortalıkta!