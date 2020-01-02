İkizler – 2 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

2 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın sosyal çevre evinizde, Şiron ile kavuşum yaptığı sabah saatlerinde sosyal çevrenizdeki kişilerin problemleriyle ilgilenebilirsiniz.

Kendi sorunlarınızı çözmenin pek kolay olmayacağı bugünü başkalarının sorunlarının çözümüne yardım ederek değerlendirebilirsiniz. Krizler evinizde gerçekleşen Merkür ve Jüpiter kavuşumu finansal problemlerinizi mantık çerçevesinde değerlendirebileceğinizi gösteriyor. Ay'ın Merkür ve Jüpiter ile sert etkileşim içinde olacağı akşam saatlerinde finansal destek arayışınız olumsuz sonuçlanabilir.