İkizler – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları...İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın Terazi burcunda seyahat edeceği ve Güneş'le destekleyici açı kuracağı gündüz saatlerinde romantik ilişkileriniz için destekleyici gökyüzü etkileri bulunuyor. Akşamüstü 16:00 civarı Akrep burcuna geçiş yapacak olan Ay, Venüs ve Uranüs ile zorlayıcı bir görünüm meydana getirecek.

Günlük rutinler ve çalışma hayatı alanınızda seyahat eden Ay odağınızı günlük hayatınızda tutmanızı beklerken, Venüs'ün Kova burcundaki seyahati kendinizi geliştirme yolunda bir şeyler yapma isteğinizi arttırıyor. Yapmak istedikleriniz ile yapmanız gerekenler arasında çatışma yaşayabilir, iş hayatınızda zorlayıcı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.