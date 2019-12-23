İkizler – 23 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Altıncı evinizde meydana gelen Mars ve Ay’ın kavuşumu bugün sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. İş hayatınızda gergin durumlarla karşılaşabilir, güç mücadelelerine girebilirsiniz. Bugün işinizle alakalı duygusal kararlar almamaya çalışın.

Güneş'in Oğlak burcunda seyahat edeceği bir aylık dönem kriz çözme yeteneğinizi arttıracaktır. Bu dönemde krediler, borçlar, ortaklaşa gelirler konuları hayatınızın gündemini oluşturabilir, finansal durumunuzu iyileştirmek için değerlendirebilirsiniz.