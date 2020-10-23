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İkizler – 23 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 23 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Ekim Cuma gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?
Ekim 23, 2020
İkizler – 23 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumu
23 Ekim Cuma gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, Kova burcuna giriş yapacağı 15:16'ya kadar Oğlak burcunda ve boşlukta seyahat edecek.

Sabah saatlerinde finansal konularınız yavaş ilerleyebilir, beklediğiniz ödemelerde gecikmelerle ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. Güneş'in Akrep burcuna girişi ile çalışma hayatınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili konuların önem kazanacağı 1 aylık döneme giriyorsunuz. Hayatınıza çeki düzen vermek, doktor kontrollerinden geçmek veya diyete ve spora başlamak için önümüzdeki bir ayı değerlendirebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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