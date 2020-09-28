İkizler – 28 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumu

28 Eylül Pazartesi gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, 10:17 ile 18:33 arasında Kova burcunda ve boşlukta seyahat edecek.

Bu saat aralığında yurt dışı bağlantılı işlerinizde, eğitim ve hukuk konularında gecikmelerle ve aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. 18:34 itibariyle Ay, Balık burcunda seyahat etmeye başlıyor ve kariyer hayatınızla ilgili konular önem kazanıyor. İş hayatınıza yönelik plan ve projelerinizi gözden geçirmek için akşam saatlerini değerlendirebilirsiniz. Mars ile Venüs arasındaki olumlu etkileşim yakın çevrenizle ilişkilerinizde destek sunacaktır.