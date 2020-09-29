İkizler – 29 Eylül Salı Günlük Burç Yorumu

29 Eylül Salı gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Ay tüm gün Balık burcunda seyahat etmeye devam edecek. Bugün gündeminizde iş hayatınız ve kariyerinizle ilgili konular olacaktır.

Toplum önündeki konumunuz üzerine kafa yorabilir, toplumsal sorumluluklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Mars ile Venüs arasındaki olumlu etkileşim sosyal çevrenizdeki kadınlardan göreceğiniz yardım ve desteğe işaret ediyor. Satürn'ün ileri harekete geçişi ile finansal konularda daha fazla sorumluluk almanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Kredileriniz ve borçlarınızla ilgili konular Aralık'a kadar olan dönemde daha ön planda olacaktır.