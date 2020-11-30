Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
İkizler – 30 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 30 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu

30 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 30, 2020
İkizler – 30 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu
30 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün burcunuzda bir Ay tutulması meydana geliyor. Kişisel meselelerinizin önem kazandığı, kendinize daha fazla vakit ayırmak isteyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

Bireysel hedefleriniz üzerine kafa yorabilir, ne kadar başarılı olduğunuzu sorgulayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde ilişkilerinizi ve iş ortaklıklarınızı değerlendirebilir, yürümeyen ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı sonlandırma kararı alabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekten, duygularınızı ve düşüncelerinizi yakınlarınızla paylaşmaktan çekinmeyin.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?
Dinçer Güner uyarıyor: Yatırımlar konusunda dikkat!
Zayıf ilişkiler bu hafta bitebilir