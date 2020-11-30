İkizler – 30 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu

30 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün burcunuzda bir Ay tutulması meydana geliyor. Kişisel meselelerinizin önem kazandığı, kendinize daha fazla vakit ayırmak isteyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

Bireysel hedefleriniz üzerine kafa yorabilir, ne kadar başarılı olduğunuzu sorgulayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde ilişkilerinizi ve iş ortaklıklarınızı değerlendirebilir, yürümeyen ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı sonlandırma kararı alabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekten, duygularınızı ve düşüncelerinizi yakınlarınızla paylaşmaktan çekinmeyin.