İkizler – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu

10 Eylül haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars, sizleri geleceğe yönelik hedefleriniz konusunda hem destek hem de girişim sağlayabileceğiniz koşulları sunacaktır. Bu dönem bazı seyahatler gündeme gelebilir.

İdealleriniz için destek alacağınız kişilerle ilişkilerde dikkatli olmakta yarar var. Mücadele ve girişim iyidir, güzeldir ama yanında amorti agresyon dengeleri bozabilir. Eğitim, yayıncılıkla ilgili konularda gelişmeler çok daha hızlı olabilir. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Yeni ev almak, kiralamak, değişiklikler yapmak, ipotek için finansal anlamda destek arayışına girebilirsiniz. Araştırmalar yapabilirsiniz. Bu banka kredi çekmek, borç almak ..vb şekillerde olabilir. Yine bu açı sayesinde finansal olası bir krizi mantıklı yaklaşımlarınızla üstesinden gelebileceğinize işaret etmekte. Eğer kendi işinizin sahibi iseniz, bu yeni bir müşteri veya yeni bir işin habercisi de olabilir.