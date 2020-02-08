İkizler – 10 Şubat Haftalık Burç Yorumu

10 Şubat haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcundaki Dolunay’ın etkileri devrede olacak. Dolunay’ın odaklanacağı konular eğitimle ilgili konular, kardeşler, yakın çevreniz, seyahatler, komşuluk ilişkileri, kuzenler ile ilgili konular olacaktır. Öncelikle Dolunay ile birlikte spontane, plansız bir tatile bir seyahate çıkabilirsiniz. Yaratıcılık, hobiniz olan bir konuda eğitim almaya da karar verebilirsiniz.

İş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. İnternet üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilir, sosyal ağlar üzerinde daha aktif çalışmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir, web sitesi ya da blog açabilirsiniz. 16 Şubat’ta ise Mars, artık Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak ve bu seyahat 31 Mart’a kadar devam edecek. Başkalarına ait finansal konular, krediler, miraslar, burslar, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgili daha kontrollü, sonuç elde edebilmek için daha hırslı davranabileceksiniz bir süre. Bu konularla ilgili zaman zaman stres yaratan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bir yatırım için kredi araştırması içine girebilirsiniz. Ev almak, iş yeri açmak gibi bir durum için de olabilir bu. Yalnız miras veya nafaka ile ilgili konularda koşullar ilk etapta gergin ve sınırlarınızı zorlayıcı bir etki yapsa da koşullar lehinize dönecektir. Bu dönem eşiniz veya ortağınız daha çok para kazanabilmek uğruna çok daha fazla çaba sarf edebilir, daha çok emek verebilir yapılan işler için.