İkizler – 11 Kasım Haftalık Burç Yorumu

11 Kasım haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Planlarınızı, düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmayabilirsiniz. Gizli ilişkiler, saman altında su yürütürcesine planlar gündemde olacak. Yine bu günlerde yalnız kalmak, kabuğunuza çekilmek isteyebilir, kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz.

Bu Dolunay zamanı, finansal anlamda bir engeli aşmak, krizi yönetmek, finansal anlamda daha rahat ve kolay bir şekilde destek bulabileceksiniz. Bu gizli, el altından bir destek olabilir. Bu Dolunay işin içinde hem Plüton hem de Satürn olduğu için önemli. Hafta boyunca sağlığınıza özen göstermeniz gerek. Beklenmedik, ani rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Özellikle boyun, boğaz, ses telleri, endokrin sistemi ile ilgili olabilir. İçsel olarak sizi huzursuz eden konularla ilgili destekler alabilirsiniz. Hafta boyunca kredi işlerini araştırabilir, yatırım konularına göz atabilirsiniz. Ekonomik olarak atacağınız adımlar gizlilik içinde olacaktır. Dolunay’ın tam karşısında yer alan Retro Merkür, birlikte çalıştığınız kişilerle iletişim sorunları, yanlış anlama gibi durumların oluşabileceğine işaret etmekte.