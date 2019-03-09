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İkizler – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu

11 Mart haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mart 9, 2019
İkizler – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu
11 Mart haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki olumlu kontak ile başlıyoruz. Gizlilik içinde yürüteceğiniz her türlü olay başarıya ulaşacaktır. Yapacağınız işleri bir süre kimseyle paylaşmak istemeyebilir, gizlilik içinde yürütebilirseniz de. İlişkiler arenası bir parça zorlu gelebilir, partner veya ortağınızla didişebilirsiniz.

Bu hafta kendinizi garip bir rekabet içinde bulabilirsiniz. Daha sağlam ve güvenilir kaynaklar ile ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz, biraz daha kendinize dönme, yalnızlık temaları ağır basacak olsa da, şu birkaç haftalık süreci yaşamdan tam olarak beklentiniz nedir, kendinizle ilgili değiştirmek istediğiniz özellikler nelerdir bunları düşünüp sorgulayabilirsiniz. Ayrıca sigara gibi kötü alışkanlıkları da bırakmak için gerekli  manevi gücü kendinizde bulabilirsiniz. Evet aslında bu etkileşim manevi güç gerektiren yapmayı düşündüğünüz ne varsa yapmanıza yardımcı olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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