İkizler – 11 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

11 Mayıs haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve 28 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyer konularında daha hırslı, verimli, hedeflerinize kendinizi daha yakın hissedeceğiniz, daha kolay organize olabileceğiniz bir dönem başlıyor. 28 Haziran’a kadar iş ve kariyer konularına enerjinizi yönelteceğiniz zaman zaman stresle mücadele etmeniz gereken bir süreç olacak. Kariyerinizle ilgili yeni girişimler, gücünüzü ortaya koymak, hedef belirleyip bu hedeflere doğru yönelmek için harika bir süreçte olacaksınız. Bu dönem yöneticilerinizle gerilmemeye, olası gergin ortamlardan uzaklaşmaya dikkat edin. İş hayatınızda 28 Haziran’a kadar yükselişin yanı sıra olası başkalarının istifaları sizin yolunuzu açabilecektir. Yalnız kararsız olmak, dağılmak, ne istediğini bilmemek, kafa karışıklığı gibi durumlar bu transitten negatif yararlanmanıza sebep olabilir dikkatli olunmasında yarar vardır.

12 Mayıs’ta ise Merkür burcunuza geçiş yaparak 29 Mayıs’a kadar seyahat edecek. Bu sizler için harika bir haber, lakin Merkür yönettiği burçtayken sizleri yarı yolda bırakmaz. Hayatınıza zihinsel anlamda hız ve çabukluk geliyor, önemli anlaşmalar, sözleşmeler, toplantılar, fikir alışverişleri ön planda olmaya başlıyor. Yeni şeyler öğrenmek için ideal zamanlar. Teknoloji ile daha çok iç içe olabilirsiniz. İşi ticaretle ilgili olanlar için güzel zamanlar. Daha esprili ve nüktedan olabileceksiniz. Zihninizde bir sürü yeni projeler, fikirler belirebilir. 13 Mayıs’ta ise Venüs burcunuzda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 26 Haziran’a kadar devam edecek. Bu zaman aralığında eskiye doğru bir dönüş yaşamak isteyebilirsiniz. Eski sevgililerinizi arayabilir, eski dostlar ve eski arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bu dönem estetik, güzellik, yatırım için uygun bir zaman dilimi değildir özellikle de sizin için. Yeni başlayan ilişkiler sorunlu, problemli, bilginin saklandığı, kafanızın karıştığı bir dönem olabilir sizler için. Bu dönemde yapma ihtimaliniz olan diyetten de çok fazla verim alamayabilirsiniz. Kadınlarla iletişim kurmak ve anlaşmak bu dönem pek kolay olmayabilir.

13 Mayıs’ta ise Jüpiter Oğlak burcundaki geri hareketine başlayacak ve bu geri hareketi 14 Eylül’e kadar sürecek. Özellikle finansal konular, ödemeler, borçlar, alacak ve verecek konularında işler askıya alınabilir, gecikmeler söz konusu olabilir. Fırsat olarak göreceğiniz bir yatırımın aslında uzun vadede pek de fırsat olmadığının farkında varabilirsiniz. Ve bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar devam edecek. Satürn 9. evinizden geçerken ideallerinize ulaşmanız için gerçekten doğru kişilerle mi irtibat kurup kurmadığınızı düşünmenize neden olabilir. İlerde işinize yarayacak özellikle mesleki anlamda kullanacağınız yeni tekniklerle ilgili eğitim, öğrenim sürecine girebilirsiniz. Yalnız bu süreç hem ağır hem zahmetli olabilir sizin için. Bir avukattan yardım ve destek alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, sonuçlanmasını istediğiniz, beklediğiniz bir mahkemeniz veya hukuksal konular biraz daha zamana yayılabilir.