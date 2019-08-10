İkizler – 12 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

12 Ağustos haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konular sizlerin efor sarf edeceğiniz, biraz daha mücadele etmeniz gereken alanlar olacak. Ev değişimi, evde tadilat, dekoratif değişikler yapabilirsiniz.

Yalnız ev içinde gerginliklere karşı da dikkatli olmakta yarar var. Özellikle ev içinde delici, kesici, yanıcı aletler, gaz kaçaklarına da dikkat etmekte yarar var. Kendimi felaket tellalı gibi hissettim birden ama, bazılarınızın hayatına ev alım ve satım konuları gündeme gelecektir. Ev içinde aşırı mükemmeliyetçi tavırlarınız rahatsızlık verebilir. Evde büyük temizlikler yapmak için de uygun dönemdir. Ve bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, eğitim, inançlar, hukuksal konular üzerinde etkili olacaktır. İş konusunda önemli ve heyecan verici seyahatlere çıkmanız gerekebilir. Uzunca bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk size özellikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda elinizi güçlendirecek bir durum yaratabilir ya da çok umut ettiğiniz bir konuya daha da yaklaşabilirsiniz. Eğer ki elinizde bir süredir yazdığınız ve biriktirdiğiniz yazılarınız var bir yayınevi arayışı içindeyseniz, sizi bir yayın evi ile yollarınızı kesiştirebilir. Yeni bir marka yaratmak, patent işlerine girişmek, web sitesi açmak içinde fırsatlarınız olacaktır.