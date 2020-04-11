İkizler – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumu

13 Nisan haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki sert kontakla başlıyoruz. Güneş ve Plüton etkileşimi ile bir dostunuzla aranızda para ile ilgili bir mevzu oluşabilir, ödeme, borç alacak verecekle ilgili. Olası bu konu ile ilgili bir sorunu çok fazla büyütmemeye özen göstermekte yarar var.

Bunun yanı sıra hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir fakat yeni tanışacağınız kişilerin iyi niyetli olup olmadığına dikkat etmenizde yarar var. Yeni bir kurs, eğitim, yayıncılık, pazarlama, tanıtım gerektiren işlerle haşır neşir olabilirsiniz. Yakın çevre ve kardeşlerinizle, onların olası sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Ve bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bu dönem dinlenme, kabuğunuza çekilme ve önümüzdeki sürece hazırlık dönemi olacak sizler için. Daha içe dönebilir, yalnızlık ihtiyacınız artabilir, yaşamda daha çok geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu dönem yaşama karşı aktif katılımcı olmak yerine, biraz daha geri planda izleyici konumda kalmak size çok daha iyi gelecektir.