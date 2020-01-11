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İkizler – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu

13 Ocak haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ocak 11, 2020
İkizler – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu
13 Ocak haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 7 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde iş ve kariyerinize yönelik konularda keyifli bir sürece giriyor olacaksınız. Daha yaratıcı olabilecek, kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabilecek, daha popüler ve göz önünde olacaksınız. Size yardımcı olabilecek kişilerle bir araya gelebileceksiniz. Sanatsal aktivitelere katılabilir, sanat ve yaratıcılıkla ilgili bir konuda önemli deneyimler yaşanabilir bu süreçte.

Eğer yalnızsanız iş vasıtası ile tanıştığınız bir müşteriniz veya iş yerinde farklı departmanda olan biri ile aranızda romantik bir etkileşim olabilir. Bu dönem işinizden, işinizle ilgili koşullardan keyif alabilir, memnuniyet seviyeniz artabilir. Yurt dışı bağlantılı kazançlı işler gündeme gelebilir. İş ve kariyer konusunda şanslı etkiler altında olacak, sizi mutlu edecek bir iş bulacaksınız belki de. Bu hafta Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak ve 11 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu geçişle birlikte odaklanacağınız konular yurt dışı, yabancılarla ilişkiler, din, felsefe, hayatın anlamı, iletişim, bilgi alışverişi yoğunluğunuz ve hukuksal konular üzerine olacaktır. Bu bir aylık süreçte yurt dışı seyahatleri planlayabilir ve gidebilirsiniz. Özellikle tanıtım, reklam, organizasyon işleri yapanlar bu süreçte oldukça yoğun olabilecekler, hukuksal konuları olanlar bu ay önemli davalarınız sonuçlanabilir. Önemli mevki ve statü sahibi kişilerden önemli güzel destekler alabileceğiniz keyifli bir döneme giriş yapıyorsunuz.

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