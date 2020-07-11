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İkizler – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

13 Temmuz haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Temmuz 11, 2020
İkizler – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
13 Temmuz haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında sert bir görünüm oluşacak. Özellikle finansal anlamda zorluklar gündeme gelebilir. Bu hafta dostlarınızın, arkadaşlarınızın belki size çok farklı ve marjinal gelebilecek fikirlerine açık olmanızda yarar var.

Maddi konular yaşamınızda stres yumağı haline gelebilir, daha fazla mücadele etmeniz, efor sarf etmeniz gerekebilir. Para yüzünden kimseyle kavga etmemeye, kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. Bu hafta yatırım yapmak, para çekmek, kredi çekmek için pek de uygun bir hafta değil. Miraslar, borçlar, krediler, sponsorluklar, burslar, vergilerle ilgili konularda stresli durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Belki de bu dönem biraz sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir, testler ve tahliller yaptırabilirsiniz. Aslında haftanın özeti, maddi kriz yönetimi olacak sizin için. Belki de para ile olan ilişkinizi, tavrınızı değiştirmeniz gerekebilir.

Burç Yorumları

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