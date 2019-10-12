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İkizler – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu

14 Ekim haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ekim 12, 2019
İkizler – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu
14 Ekim haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzünde Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Bu hafta daha çok duygusal ve özel hayatınızla ilgili konular gündemde olacak. Bazı önemli kararlar vermeniz gerekebilir.

Özel hayatınızda ki inişler, çıkışlar, ani ruhsal dalgalanmalar bir süredir sizleri epeyce yormuş olabilir. Artık bu dengesizliklerin ve yorgunlukların önüne geçmek için harekete geçeceksiniz. Merkür ile Neptün arasında da uyumlu bir görünüm olacak hafta boyunca. Kariyerinizle ilgili konularda yanlış değerlendirmeler, yanlış kararlar almamaya özen gösterin. Eğer size bir teklif gelirse, bu teklifin içeriğini, ne kadar gerçekçi olup olmadığını iyice araştırın. Hayallere dalıp, realiteden uzaklaşmayın, ya da siz kariyerle ilgili bir konuda soğuk bir gerçekle de yüzleşmeniz gerekebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
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