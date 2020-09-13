İkizler – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu

14 Eylül haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta 25 Derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni ay, ev, yuva, aile, yerleşim, kökler, gayrimenkul konular, toprak, arsa, arabayı sembolize eden bir alanda meydana gelecek.

Evinizde şöyle bir detaylı temizlik yapmak, köklerinizi araştırmak, aile büyükleriniz ile bir araya gelmek için harika. Evinizi, yaşadığınız alanı düzenlemek, tertiplemek eden geçirmek, bakım ve onarım gerektiren noktalara halletmek içinde gökyüzü destekleyici olacaktır. Ailenize karşı veya ayı evi paylaştığınız kişilere karşı biraz daha az eleştirel olmaya dikkat ederseniz iyi olur. Veya en azından eleştirilerinizi ifade ederken kalp kırmamaya özen gösterin. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Yeni ev almak, kiralamak, değişiklikler yapmak, ipotek için finansal anlamda destek arayışına girebilirsiniz. Araştırmalar yapabilirsiniz. Bu banka kredi çekmek, borç almak ..vb şekillerde olabilir. Yine bu açı sayesinde finansal olası bir krizi mantıklı yaklaşımlarınızla üstesinden gelebileceğinize işaret etmekte. Eğer kendi işinizin sahibi iseniz, bu yeni bir müşteri veya yeni bir işin habercisi de olabilir.