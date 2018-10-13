İkizler – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hem kariyer hem de ilişkiler, ortaklıklar alanı bu hafta gergin. Hem kariyerinizde hem de özel hayatınızda gereksiz öfke patlamalarına, ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Yöneticilerinizle veya eşinizle, ortağınızla gereksiz kibir, sert soğuk davranışlardan kaçınmakta yarar var.

Kariyer veya partner ilişkilerinizde kendinizi engellenmiş, sorunlarla boğuşurken bulabilirsiniz birden. Merkür/Neptün etkileşimi ile kariyerinizle ilgili konularda yanlış değerlendirmeler, yanlış kararlar almamaya özen gösterin. Eğer size bir teklif gelirse, bu teklifin içeriğini, ne kadar gerçekçi olup olmadığını iyice araştırın. Hayallere dalıp, realiteden uzaklaşmayın, ya da siz kariyerle ilgili bir konuda soğuk bir gerçekle de yüzleşmeniz gerekebilir. Venüs ise sağlık alanınızda geri hareketine devam ediyor. 17 Kasım’a kadar yapacağınız diyetten pek verim alamayabilirsiniz. Özellikle bu aralar genital bölge ve üreme organlarınızın sağlığına dikkat etmenizde fayda var.