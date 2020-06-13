İkizler – 15 Haziran Haftalık Burç Yorumu

15 Haziran haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması, finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz.

Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Sadece tek dikkat edilmesi gereken mesele finans alanınızda Merkür de geri hareket ettiği için, parasal anlamda bir planınız var ise eğer bunu Merkür’ün geri hareketi bitince harekete geçmekte fayda var. Merkür finansal konularda dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarmakta. En basitinden yaptığınız alışverişlerde fişinizi kontrol edin, aslında almadığınız bir şeyin ücretini mi ödemişsiniz, veya alışverişlerde para üstünüzü dikkatlice sayarak alın. Bu geri hareketin en güzel etkisi aslında, daha önce kaybettiğiniz bir eşya tekrar ortaya çıkabilir, bulabilirsiniz. Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alış-verişleri, konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönem özellikle elektronik alışverişlerde dikkatli olmakta fayda var, aldığınız eşya eve geldiğinizde çalışmayabilir, montaj gerektiren bir şey ise, parçası eksik çıkabilir bunlar hep Merkür'ün cilveleridir aslında.