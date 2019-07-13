İkizler – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

15 Temmuz haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. 8. evinizde gerçekleşecek olan tutulma ile başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda çok daha görünür bir hale getirecektir. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım ve satım işleri ile ilgilenebilir, banka ile ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yalnız bu alanlarda ciddi krizleri yönetmen gerebilir.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Finansal konularda endişeli durumlara, kadınlar yüzünden parasal konularda zorlanmaya, değerli eşyaların kaybolması veya zarar görmesine, ilişkilerde veya ortaklıklarda parasal konularda yüzünden zor duruma düşmeye işaret etmektedir. Para yüzünden kimsenin kalbini kırmayın. Parasal konularda sert ve eleştirel bir tutum takınabilirsiniz. Bu hafta Venüs/Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak. İş hayatınızı sizin için daha verimli daha sevebileceğiniz bir yere dönüştürmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Mesela masanızı süsleyebilir, ofisinize yeni bir şeyler alabilirsiniz, ofisinizi güzelleştirebilirsiniz. Bu hafta iş ortamınızda ki kişilerle beraber bir çok sosyal aktiviteye dahil olabilirsiniz. Ya da gerçekten sevdiğiniz işe yönelmek için harika bir hafta.

Venüs/Plüton etkileşimi ile finansal konularda dikkatli olmalı, yatırımlarınızı dikkatli değerlendirmelisiniz. Bu hafta riskli girişimlerde bulunmak için pek de rahat ve uygun değil açıkçası. Değerli eşyalarınıza sahip çıkmanızı önerebilirim.