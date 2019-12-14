İkizler – 16 Aralık Haftalık Burç Yorumu

16 Aralık haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle yalnız olanlar için söylüyorum, yabancı uyruklu kişilerle flörtlere girişebilirsiniz, veya sizden uzakta oturan hatta farklı şehirde ikamet eden biri de olabilir bu. Bir diğer olası etkisi ise birbirinden keyifli seyahatlerin gündeme gelmesi olabilecektir. Akrabalarınızdan güzel haberler alabilirsiniz.

Yine eğitimle ilgili konularda destekleyici etkiler devrede olacaktır. Partneriniz var ise birlikte keyifli bir tatil kaçamağı da organize edebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili meseleleriniz sorun çıkmadan hallolabilecektir. Bu hafta Güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak. Otorite figürleri ile ilişkilerde zorlanma, ikili ilişkilerde kimlik mücadelesi ortaya çıkabilir. İsteklerinize ulaşmak için çok daha fazla çaba ve enerji sarf etmeniz gerekebilir. İş hayatınızda görev ve sorumluluklarınız artacaktır. İlişkiler veya ortaklıklara daha sorumluluk sahibi ve ciddi bir şekilde ele almanız gereken konular gündeme gelebilir.