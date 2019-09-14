İkizler – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu

16 Eylül haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Plüton arasındaki dinamik etkileşim ile başlıyoruz. Mars ve Plüton etkileşimi ile de aile içinde büyük gerginlikler, tartışmalar, kavgalar söz konusu olabilir. Keza bu etkileşim ile ilk evinizi almak, ya da arabanızı, ya da toprak, arsa gibi konuların üzerine gidebilir. Bu konularla ilgili yatırım yapabilir veya bu konularla ilgili aile içinde çözümsüz bir takım konular varsa çözüme kavuşabilir. Erken yaşlardaysanız eğer evden ayrılabilir, kendi başınıza yaşayabilirsiniz mesela. Ya da kendiniz ait bir mülkünüz varsa evinizin içinde hafif kaba bir inşaat işi ile birlikte, büyük değişimler de yaratabilirsiniz.

Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında da sert bir kontak oluşacak. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek, büyük vaatlerin altının boş çıkması anlamını içermektedir. Özellikle iş ortaklıkları, evlilik, ilişkiler ve kariyer alanında deneyimleyebilirsiniz bunu. İş konularında aşırı, gereksiz bir iyimser hava ile risk alabilirsiniz ama almayın. İş değiştirmek için pek uygun bir süreçte olmayacaksınız. İş konularında çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz, eşeğinizi sağlam kazığa bağlayın ve kimseye güvenmeyin. İş konusunda güvendiğiniz kişiler ciddi hayal kırıklığı yaşatabilirler. Aynı şekilde evlilik ve ortaklıklarla ilgili konularda da durum pek parlak değil. Ummadığınız tepkiler ve durumlar meydana gelebilir. Güven duygunuzun test edileceği bir döneme giriyorsunuz. Bu dönem büyük hayaller kurarak ortaklıklar kurmak, imzalar atmak içinde ne yazık ki doğru bir zaman değil. Şartlar ve koşulların her an değişebileceğini unutmamanızda fayda var.