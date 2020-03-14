İkizler – 16 Mart Haftalık Burç Yorumu

16 Mart haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim odağınız, zihniniz daha çok iş ve kariyerle ilgili konular için çalışmaya başlayacak. Yeni iş teklifleri, iş projeleri gündeme gelebilir. Bu dönem iş konularında kafanızı toplamanız zorlaşabilir, zihniniz sürekli dalgın olabilir. İş bulmak için ideal bir dönemdir sizler için.

Ve bu hafta Güneş de Koç burcuna geçiş yapacak ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir aylık süreçte odaklanacağınız konular, hedefleriniz, sosyal ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız olacak. Onlardan rahatça destek görebileceksiniz, tabii bencilce yaklaşımlar sergilemediğiniz sürece. Organizasyonların davetlerin aranan kişisi siz olacaksınız. Daha çok sosyalleşecek, partiler, düğünler, konserler, aktivitelerde, kalabalık gruplarla geçebilecek zamanınız. 22 Mart’ta Satürn Kova burcuna giriş yapacak ve seyahatinin ilk kısmını 2 Temmuz’a kadar bu burçta sürdürecek. Sonra geri gidecek ve en nihayetinde 17 Aralık 2020'de yeniden Kova burcuna geçiş yaparak 2,5 senelik seyahatine başlamış olacak. Özellikle Mart ile Temmuz arası adeta 2020 Aralık’tan sonra yaşanacaklar için fragman niteliğinde olacak. Bu yüzden bu Mart ile Temmuz arasına dikkatli bir şekilde odaklanmanıza ve hikayenizin ne olacağı konusunda bir fikriniz olması açısından önem kazanacaktır.

Satürn genel anlamda disipline etme, öğretme, düzenleme, büyütme, olgunlaştırma ve ders alınmanız gereken durumlara işaret eder. Sizler eğitim, hukuksal konular, akademik eğitim, yayıncılık, yurt dışı ile ilgili işler, akraba ilişkileri, inançlarınız, hayatın anlamı ve bilgelik gerektiren konularda Satürn’ün sembolize ettiği şekilde bir dizi deneyime tabii tutulacaksınız. Lütfen illegal işlerden, kişilerden uzak durun, ciddi zararlar görebilirsiniz. Öyle evraklarda, mevraklarda oynama falan yapmayın, başınıza fena işler açılır. Önemli, zorlu bir eğitim sürecine başlıyorsunuz hayırlı olsun, ne kadar dandik, kıl hoca varsa hepsi size rast gelecek seçmece gibi. Bazılarınız yayıncılık alanında kariyer denemelerine girişebilirler ama öyle her şey süt liman olmayacak, sürekli arıza tipler, engeller, sorunlar çıkacak! Yurt dışına çıkarken bile trajikomik engellerle karşılaşabilirsiniz. Müslümansanız Hacca gitmek için kolları sıvayabilirsiniz. Leyleği havada görmüşçesine sürekli bir seyahat hali başlıyor sizler için, ama bu seyahatler ilk zamanlar süper gelse de sonradan ciddi kabak tadı vermeye başlayacak. Astroloji öğrenmek, eğitim almak için de harika bir süreç olacak sizler için. Bilgi ve öğrenme açlığınız başlıyor. Yabancılarla ticari işlere girişebilir, doktoraya başlayabilirsiniz. Fakat eğitim alanında zorlanmalar da söz konusu olabilir sizler için. Yurt dışından birileri ile ticari girişimlerde bulunabilirsiniz ama herkese öyle hemen güvenmeyin! Bu dönem bir felsefe, bilgi konusunda ustalaşma dönemi olacaktır. Hayatı çok fazla sorgulayabilirsiniz, neden bu hayattasınız, amacınız nedir, ne yapmak istiyorsunuz ? Varoluş felsefesi üzerine çokça kafa yorabilirsiniz. Asıl amaç ve hedeflerinizi yeniden yapılandıracağınız bir dönemde olacaksınız.