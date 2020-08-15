İkizler – 17 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

17 Ağustos haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay ile birlikte odaklanacağız konular eğitim, kardeşler, yakın çevreniz, seyahatler, komşuluk ilişkileri, kuzenler ile ilgili konular olacaktır.

Öncelikle Yeni ay ile birlikte spontane, plansız bir tatile bir seyahate çıkabilirsiniz. Yaratıcılık, hobiniz olan bir konuda eğitim almaya da karar verebilirsiniz. İş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. İnternet üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilir, sosyal ağlar üzerinde daha aktif çalışmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir, web sitesi açabilir, blog açabilirsiniz. Bu hafta Merkür de Başak burcuna geçiş yapacak ve 5 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda önemli kararlar alınabilir, aile içinde önemli konuşmalar, toplantılar meydana gelebilir. Bazılarınız köklerinizi araştırabilir, aile geçmişinizle ilgilenebilirsiniz. Kira, alım satım sözleşmeleri, imza gerektiren konular gündeme gelebilir. Yaşadığınız yere elektronik aletler alabilirsiniz. Eve ait konularda daha titiz ve eleştirel olabilirsiniz. Ev hayatınıza yeni bir düze getirmek adına kararlar alabilirsiniz. Daha öne kaybettiğiniz, günlüğünüz, kitabınız, not defteriniz gibi şeyleri bulabilirsiniz. Bu süreçte özellikle babanız ile olan iletişiminiz, ilişkileriniz çok daha fazla önem kazanacaktır. Birlikte önemli kararlar almaya başlayabilirsiniz. Aile içinde size akıl danışanlar olacaktır. Fikirleriniz aile içinde önem kazanmaya başlayacaktır. Bu dönem daha çok evde özellikle okuyarak ve araştırarak zaman geçirebilirsiniz.