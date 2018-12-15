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İkizler – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu

17 Aralık haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aralık 15, 2018
İkizler – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu
17 Aralık haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Para para para! Bu Dolunay’ın odak konusu olacak. Finansal anlamda ani ve beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir, gerginlik yaratabilir. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sürpriz,destekleyici gelişmeler yaşayabilirsiniz. 

Haftaya Güneş/Uranüs etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Uranüs etkileşimi ile de farklı, değişik bu iş anlamında da olabilir, yaşantı şeklinde de olabilir. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan iş birliktelikleri teklifleri gelebilir. İş anlamında özellikle bereketli bir hafta! Bir dostunuzla aklınıza bir fikir gelip birden ortak bir işe girişebilirsiniz. Venüs/Neptün etkileşimi ile işinizle ilgili daha tatminkar bir hafta sizi beklerken, yaratıcı olabilecek, işinizi güzelleştirmek, daha iyi yapabilmenizi sağlayacak koşullarında oluşması söz konusu. Eğer ki iş arayışınız var ise hayalini kurduğunuz bir iş olabilir. Ya da hayatınızda özel anlamda biri yok ise bu etki ile iş vasıtası ile tanışabileceğiniz biri ile özel, duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Bu hafta işinizle ilgili daha yaratıcı olabileceksiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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