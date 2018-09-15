İkizler – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu

17 Eylül haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde aşk, özel hayatınız, çocuklarla ilgili konularda genel anlamda iyicil etkiler söz konusu. Eğer ki özel hayatınızda biri yok ise, yeni birileri ile tanışabilir, yazışabilir, flört edebilirsiniz, bu kişi ile internet aracılığı ile tanışabilirsiniz mesela.

Hobilerinize daha fazla yönelebilir, yeni hobiler edinebilir, el yetenekleriniz varsa bunları geliştirecek kurslara veya işlere yönelebilirsiniz. Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Siz her ne kadar yalnız kalmak, kafanızı toparlamak, etliye sütlüye karışmak istemeseniz de şartlar ve koşullar ne yazık ki buna pek de izin vermeyecek görünüyor. Hafta boyunca bastırılmış öfke, yeri ve zamanı geldiğinde vermeniz gereken tepkileri verememekten dolayı, kendinize sık sık kızabilirsiniz. Yurt dışı işleri, ticari işler, eğitimle ilgili konularda stresli koşullar oluşabilir, şartları kontrol edemeyebilirsiniz. Bu konularla ilgili kimseyle tartışmamaya, ağız dalaşı içine girmemeye özen gösterin. Yasal olarak her türlü başınıza bela olabilecek konulardan uzak durmanızda fayda var.