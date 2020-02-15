İkizler – 17 Şubat Haftalık Burç Yorumu

17 Şubat haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. 10. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Merkür'ün bazı minik uyarılar var, mesela iş değiştirme planlarınızı ertelemeniz, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sözleşme imzalayacaksanız eğer maddeleri dikkati bir şekilde okumalı, üstlerle iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, kalabalık gruplar ve topluluk önünde kendimizi ifade ederken zorlanabilir, işle ilgili beklediğiniz ödül veya başarılarda gecikme olabilir. İşinizle ilgili yazışmalarda dikkatli olmalı, özellikle üstlerinizle olan yazışmalar farklı yerlere gidebilir. Eski iş yeri yöneticileriniz ile de bir araya gelebilirsiniz. Bir de en olası etkisi bilgi hırsızlığının artmasıdır.

Bu hafta Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. Öfkeyle kalkan zararla oturur sözünü akıllara getiriyor. Sağlığınıza ekstra dikkat etmeli. Riskli girişimlerden uzak durmanızda fayda var. Hayata karşı bu günlerde biraz isyankar olabilirsiniz. Kontrolünüzün dışında gerçekleşebilecek kayıplara işaret ettiği gibi kazalara karşı da dikkatli olmanızda yarar var. Bu sizi psikolojik anlamda zorlayabilir, panik atak, anksiyete gibi durumlarınız varsa tetiklenebilir. Yalnız güzel yanı ise bilinç anlamında yaşamınızda artık bir şeylerin çok net bir şekilde farkına varabilirsiniz. Hiç ummadığınız birinin düşmanlığı veya kötülüğü ile de karşılaşabilirsiniz. Özellikle lüks tüketim için harcayacağınız para biraz fazla olabilir, mali anlamda müsrifliğin dibine vurabilirsiniz. Kesenin ağzını çok fazla açmamaya özen göstermenizde yarar var. Bir de bu hafta eskiden kaybolan eşyalarınızı bulabilirsiniz. Eğer yalnızsanız bu hafta kendinizi daha flörtöz hissedebilirsiniz, birileri ile oynaşabilirsiniz. Evinizde, yuvanızda aniden değişime gitmek isteyebilirsiniz. Evinizde kendinizi daha özgür hissettirecek girişimlerde bulunabilirsiniz.