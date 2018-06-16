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İkizler – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 16, 2018
İkizler – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu
18 Haziran haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bu bir aylık süreçte odaklanacağınız konular ise kazanımlar, maddi koşullar, para, bütçe ile ilgili olacaktır. Kazançlarınızı da arttırmak için güzel koşullarla karşılaşabilir, yeni teklifler, maaş zamları, terfilerle karşılaşabilirsiniz.

Yöneticisi Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. İş ve kariyer konularında oldukça yaratıcı, kuracağınız sağlıklı iletişim ile işleriniz oldukça yolunda gidecek. İyi iş anlaşmaları, imza atacağınız durumlar söz konusu. Yine hafta boyunca seyahatlerde söz konusu olabilir ve bu seyahatler keyifli ve mutluluk verici olacaktır. Her türlü ticari anlaşma, imza, pazarlama, reklam, tanıtım işleri için çok güzel bir hafta olacak.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum haritası
18 Haziran haftasının gökyüzü raporu
Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve yaz başlıyor!