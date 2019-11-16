İkizler – 18 Kasım Haftalık Burç Yorumu

18 Kasım haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Akrep burcuna geçiş yapacak ve 3 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü ve kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanların, çalışma ortamı, proje üretme, günlük rutinde yapmanız gereken, uzun süredir ötelediğiniz işleri yapma, profesyonel destekle diyet veya spor ve sağlık üzerine olacaktır. Mars güçlü bir yerleşimde olduğundan dolayı, bu konulardaki tüm girişimlerinizden olumlu ve hızlı sonuçlar alacağınıza işaret etmekte.

İşleriniz hızlı bir şekilde yürüyecek, çözülecek, iş yerinizde hakkınızı daha etkin bir şekilde savunabilecek, daha hızlı ve rahat kilo verebilecek, uzun süredir yapmayı planladığınız ama yapmadığınız işlerinize hız vermeye başlayabileceksiniz. Bu hafta Güneş de Yay burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik ve bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler bu bir aylık süreçte odak noktanız olabilecektir. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar.