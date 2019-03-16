İkizler – 18 Mart Haftalık Burç Yorumu

18 Mart haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

20 Mart’ta Güneş'in de 11. eve girmesi ile beraber önümüzdeki bir aylık süreçte odaklanacağınız konular, hedefleriniz, sosyal ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız olacak. Onlardan rahatça destek görebileceksiniz tabii bencilce yaklaşımlar sergilemediğiniz sürece. Organizasyonların davetlerin aranan kişisi siz olacaksınız.

Daha çok sosyalleşecek, partiler, düğünler, konserler, aktivitelerde, kalabalık gruplarla geçebilecek zamanınız. Bu hafta Mars ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm olacak. Öncelikle özel hayatınızda yaşanması muhtemel krizlere karşı dikkatli olmakta fayda var. Şartları ve koşulları çok fazla zorlamamakta yarar var. Gizli ilişkiler gündeme gelebilir, özel hayatınızda gizlilik içinde hareket etmek isteyebilirsiniz. Yalnız olanlar özelikle platonik ilişkilere çekilebilirler bu hafta. Sağlığa dikkat özellikle cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklara karşı da dikkatli olmakta yarar var. Hoşunuza gitmeyecek bazı teklifler, konuşmalar, dedikodular kulağınıza çalınabilir.

Bu hafta Terazi burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler.