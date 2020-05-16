İkizler – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

18 Mayıs haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta İkizler burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay sizin burcunuzda olacağı için çok daha fazla öneme sahip. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede olacak. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var.

Yeni Ay’a Mars'ın da sert bir etkisi olacak. Özellikle iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda stresli durumlar söz konusu. Patronlarla tartışmalar, isteklerinizi yapılmaması gibi durumlar olabilir. Bu hafta mesleki konularda risk almak için uygun bir hafta değil. Venüs ve Neptün’ün sert etkileşimi ile estetik gibi düşünceleriniz var ise bir hafta kadar daha ertelemenizde yarar var. Bunu yanı sıra ilişkiler arenasında ise yeni tanışabileceğiniz kimseleri olduğu gibi değerlendirin, gerçekçi olun, gereksiz hayaller kurmayın.