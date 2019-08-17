İkizler – 19 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

19 Ağustos haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs, Başak burcuna geçiş yapıyor ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar ev, yuva, aile ve yerleşime ait konularda keyifli ve destekleyici etkiler altında olacağınıza işarettir.

Aile içinde olası sorunlara daha hızlı bir şekilde çözüm bulabilir, evinizi, yaşadığınız yeri güzelleştirmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Dekoratif değişiklikler, boya, badana gibi işlere girişebilirsiniz. Ailenizle mutlu ve huzurlu zamanlar geçireceğinizi söylemek pek de hata olmaz. Bu hafta Merkür ile Jüpiter arasında da harika bir etkileşim olacak. Kredi araştırmaları yapabilir, yatırım yapabilir, finansal anlamda bir krizi rahatlıkla çözebileceksiniz. Bu hafta evinizi veya arabanızı değiştirmek, yatırım yapmak için koşullar fazlası ile uygun açıkçası. Vergi borcunuz var ise bu hafta bunu yapılandırabilirsiniz. Eğer ki burs arayışınız varsa veya reklam arayışınız var ise bunu da halledebileceksiniz.