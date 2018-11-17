İkizler – 19 Kasım Haftalık Burç Yorumu

19 Kasım haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş'in Yay burcuna geçişi ile başlıyoruz. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler bu bir aylık süreçte odak noktanız olabilecektir. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır.

Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar. Bu hafta İkizler burcunda Jüpiteryen bir Dolunay meydana gelecek. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede olacak. Bunun yanı sıra ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir. Dolunay’da Jüpiter etkin olacak ve o da Mars ile zorlu bir görünümde olacak. İş anlamında zorlayıcı etkilerin olduğu bir süreç, özellikle iş yapıp paranızı alamama, ödemelerin gecikmesi gibi durumlar oluşabilir. Patronlarınıza karşı abartılı tepkiler vermeyin, ukala bir şekilde davranmayın onlara karşı. Bu hafta iş yükünüz artabilir, az zamanda çok fazla işi yetiştirmeniz gerekebilir. İş konusunda şansınıza gereksiz yere fazlaca güvenebilir ve riskler alabilirsiniz, aman dikkat diyelim!