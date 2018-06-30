İkizler – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün ikilisi özellikle kariyer anlamında artık işlerin yoluna girmesi için yöneticilerinizden, önemli kişilerden alacağınız güzel desteklere işaret etmekte. Hatta belki bu hafta işinizle ilgili seyahatlere de çıkabilirsiniz.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Hem kariyer anlamında, hem iş ortamınızda süre gelen işinizde, hem sağlığınızı ilgilendiren konularda, hem işinizle ilgili son zamanların belki de en bereketli ve en şanslı haftasında olacaksınız. Bu alanda tüm işleriniz su gibi akıp gidecek, sıkıntılar varsa hepsinin üstesinden gelebileceksiniz. İstediğiniz işi, istediğiniz müşteriyi kapabileceksiniz. Terfi alabilir, ödül alabilir kısacası iş anlamında şahane bir hafta sizleri bekliyor olacak. Eskiden kaçırdığınız iş fırsatları ile yeniden karşılaşabilirsiniz. İş ile ilgili hak ettiğiniz ama elde edemediğiniz bir şeyi elde edebilirsiniz.