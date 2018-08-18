İkizler – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

20 Ağustos haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Balık burcunda bir Dolunay meydana gelecek. İş ve kariyer konuları ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda! Ev iş arasındaki dengeyi iyi kurmalısınız. Yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir.

Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Dolunay ile birlikte iş konusunda hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı da çalıştırabileceğiniz iş koşulları ile de karşılaşabilirsiniz. Yalnız iş konusunda kafanız çok dağınık olmasın, ayakları yere sağlam basmayan, pembe hayaller peşinde koşturmayın. Kafanız biraz dağınık olabilir, konsantre olmakta biraz zorlanabilirsiniz. İş konusunda başkalarına da çokça faydanız dokunacak, belki de başkalarının iş bulmasına ön ayak olabilirsiniz. Eğer ki iş arıyorsanız bu hafta ruhunuza hitap edecek, huzurla çalışabileceğiniz bir iş bulabilirsiniz.