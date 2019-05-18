İkizler – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

20 Mayıs haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede olacak. Bunun yanı sıra ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan, gerginliklerden uzak durmakta fayda var.

İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir. Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sizler için harika bir haber, lakin Merkür yönettiği burçtayken sizleri yarı yolda bırakmaz. Hayatınıza zihinsel anlamda hız ve çabukluk geliyor, önemli anlaşmalar, sözleşmeler, toplantılar, fikir alış verişleri ve seyahatler ön planda olmaya başlıyor. Yeni şeyler öğrenmek için ideal zamanlar. Teknoloji ile daha çok iç içe olabilirsiniz. İşi ticaretle ilgili olanlar için güzel zamanlar. Daha esprili ve nüktedan olabileceksiniz. Zihninizde bir sürü yeni projeler, fikirler belirebilir.