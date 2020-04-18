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İkizler – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu

20 Nisan haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Nisan 18, 2020
İkizler – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu
20 Nisan haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Planlarınızı, düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmayabilirsiniz. Gizli ilişkiler, saman altından su yürütürcesine planlar gündemde olacak. Yine bu günlerde yalnız kalmak isteyebilir, kabuğunuza çekilmek isteyebilir, kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz.

Bu Yeni Ay zamanı, finansal anlamda bir engeli aşmak, krizi yönetmek, finansal anlamda daha rahat ve kolay bir şekilde destek bulabileceksiniz. Bu gizli, el altından bir destek olabilir. Bu yeni ay işin içinde hem Uranüs hem de Satürn olduğu için önemli. Hafta boyunca sağlığınıza özen göstermeniz gerek. Beklenmedik, ani rahatsızlıkla söz konusu olabilir. Özellikle boyun, boğaz, ses telleri, endokrin sistemi ile ilgili olabilir. İçsel olarak sizi huzursuz eden konularla ilgili destekler alabilirsiniz. Hafta boyunca kredi işlerini araştırabilir, yatırım konularına göz atabilirsiniz. Ekonomik olarak atacağınız adımlar gizlilik içinde olacaktır. Bu hafta Merkür ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Dostlarınız, arkadaşlarınızla iletişimde baskıcı, manipülatif, eleştirel olmamaya özen gösterin. Sizlere bir takım eleştiriler geliyorsa bunları dinlemeye çalışın ve haklılık payı olup olamayacağını bir düşünün. Dostlarınızla aranızda iletişim kazaları meydana gelebilir. Finansal konularla ilgili krizler yaratmak yerine kriz çözücü noktada olmaya gayret gösterin, özel hayatınızla ilgili herhangi bir konuyu takıntı derecesine taşımamaya özen gösterin.

Burç Yorumları

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