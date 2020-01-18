İkizler – 20 Ocak Haftalık Burç Yorumu

20 Ocak haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay’a Uranüs’ün sert etkisi olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte seyahatler, eğitimle ilgili konular, hukuksal konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İthalat ve ihracat işlerinde çalışanların özellikle işlerinde yoğunluk artabilir, uzak yerlere seyahat planları yapabilirsiniz.

Bu Yeni Ay’da belirleyeceğiniz hedefler önümüzdeki aylar için oldukça önem kazanacak. Uzunca bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk size özellikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda elinizi güçlendirecek bir durum yaratabilir ya da çok umut ettiğiniz bir konuya daha da yaklaşabilirsiniz. Eğer elinizde bir süredir yazdığınız ve biriktirdiğiniz yazılarınız var ve bir yayınevi arayışı içindeyseniz, işte bu Yeni Ay sizi bir yayınevi ile yollarınızı kesiştirebilir. Yeni bir marka yaratmak, patent işlerine girişmek, web sitesi açmak için de fırsatlarınız olacaktır. Eğitimle ilgili de, radikal kararlar verebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeniden üniversite okumaya karar verebilirsiniz. Bu dönem dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan beklenmedik sürpriz destekler görebilirsiniz. Eğer bir davanız varsa, size fayda sağlayacak şekilde ilerlemeye başladığına şahit olabilirsiniz. İş arayışındaysanız çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz ve buna arkadaşlarınızdan biri vesile olabilir. Yeni Ay’da Uranüs etkin olacağından dolayı, yasal olarak sizi zor duruma düşürecek hareketlerde bulunmayın. Yolculuklarınız biraz stresli geçebilir, sizi gerecek hatta kavgaya bulaştıracak durumlar söz konusu olabilir. Bu dönem bir şeyleri pazarlamak, satmak, reklamını yapmak pek kolay olmayabilir veya istediğiniz verimi elde edemeyebilirsiniz. Özellikle olası seyahatlerde hırsızlıklara karşı dikkatli olmanızda fayda var.