İkizler – 20 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

20 Temmuz haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Yengeç burcunda Yeni Ay var hem de Güneş artık Aslan burcuna geçiş yapıyor. Yengeç burcundaki Yeni Ay ile birlikte finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu Yeni Ay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz.

Bu Yeni Ay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Dostlarınıza, arkadaşlarınızla gereksiz münakaşa ve gerginliklerden kaçınmanız gereken bir hafta. İnatçılık, kibir yüzünden sosyal ilişkiler zarar görebilir. Özellikle maddi anlamda isteklerinizi elde etmek bu hafta zorlaşabilir, ödemeler, banka işlemleri, vergi konuları canınızı bir parça sıkabilir. Yeni Ay’ın ardından Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular iletişim, bilgi alışverişleri, seyahatler, yakın çevre ilişki olacaktır. Bu konular üzerinde daha hakim olacak ve olayları isteğiniz doğrultusunda yönlendirebileceksiniz.