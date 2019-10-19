İkizler – 21 Ekim Haftalık Burç Yorumu

21 Ekim haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ve Neptün’ün etkileşimi ile başlıyoruz. İşinizle ilgili daha tatminkar bir hafta sizi beklerken, yaratıcı olabilecek, işinizi güzelleştirmek ve daha iyi yapabilmenizi sağlayacak koşullarında oluşması söz konusu. Eğer iş arayışınız varsa hayalini kurduğunuz bir iş olabilir ya da hayatınızda özel anlamda biri yok ise bu etki ile iş vasıtası ile tanışabileceğiniz biri ile özel, duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Bu hafta işinizle ilgili daha yaratıcı olabileceksiniz.

Bu hafta Güneş, Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile bir ay boyunca odaklanacağınız konular sağlık, çalışma ortamı, iş arkadaşları ile ilişkiler, yapılması zorunlu, angarya, can sıkıcı işler üzerine olacaktır.

Ayrıca bu hafta gökyüzünün iki kötücülü olan Mars ve Satürn kavga halinde olacaklar. Hem özel hayatla ilgili konularda hem de finansal konular, borçlar, alacak-verecek konuları, krediler ve ödemelerle ilgili konularda ciddi problemlere, krizlere, zorlanmalara işaret etmekte. Bu hafta kredi çekmek, finansal anlamda riskli yatırımlarda bulunmakta, lüks tüketim yapmak için pek de uygun bir hafta değil. Özel hayatınızda ise finansal konuları bağlayan durumlar yüzünden de sıkıntılar meydana gelebilir.