İkizler – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu

21 Eylül haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek.

Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır. Aşk sezonunuz açılmış olacak özellikle yalnızlar için, çocuk sahibi olmak isteyenlerde bu 1 aylık süreci değerlendirebilirler. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile, iş arayabilirsiniz, önemli müşterilerle bir araya gelip önemli projeleri üstelenebilirsiniz. Yalnız iş arkadaşlarınızla olası sürtüşmelere ve dedikodular yüzünden problemlere dikkat etmenizde yarar var. İş konusunda kıvrak zekanızla herkesi kendinize hayran bırakacaksınız. Bu dönem evinize yeni bir evcil hayvanda katılabilir.